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    «Ливерпуль» уступил «Наполи» в Италии

    «Наполи» — «Ливерпуль»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» одержал домашнюю победу над «Ливерпулем» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче не был открыт до 82-й минуты, когда в ворота мерсисайдцев был назначен пенальти. Кальехон прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Робертсона.

    Дрис Мертенс сильным ударом с точки отправил мяч в левый нижний угол ворот и мяч от руки Адриана залетел в ворота.

    А в компенсированное время Фернандо Льоренте удвоил преимущество неаполитанцев. Мертенс в борьбе с ван Дейком на правом фланге атаки сумел протолкнуть мяч в чужую штрафную, где Льоренте оказался самым быстрым и точным ударом с близкой дистанции поразил ворота.

    Во втором туре группы Е «Ливерпуль» на своем поле примет «Зальцбург», а «Наполи» на выезде сыграет с бельгийским «Генком». Матчи пройдут 2 октября.

    Лига чемпионов. Группа E
    «Наполи» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия) — 2:0 (0:0)
    Голы: Мертенс, 82 — с пенальти (1:0). Льоренте, 90+2 (2:0)«Наполи» (Италия): Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Мариу Руй, Кальехон, Аллан (Эльмас, 75), Руис, Инсинье (Зелиньски, 66), Мертенс, Лосано (Льоренте, 69)«Ливерпуль»: Адриан, Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон, Фабинью, Милнер (Вайналдум, 66), Хендерсон (Шачири, 87), Мане, Салах, Роберту ФирминуПредупреждения: Робертсон, 57. Милнер, 61. Льоренте, 90
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