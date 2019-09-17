«Наполи» — «Ливерпуль»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионоводержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче не был открыт до 82-й минуты, когда в ворота мерсисайдцев был назначен пенальти. Кальехон прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Робертсона.

Дрис Мертенс сильным ударом с точки отправил мяч в левый нижний угол ворот и мяч от руки Адриана залетел в ворота.

А в компенсированное время Фернандо Льоренте удвоил преимущество неаполитанцев. Мертенс в борьбе с ван Дейком на правом фланге атаки сумел протолкнуть мяч в чужую штрафную, где Льоренте оказался самым быстрым и точным ударом с близкой дистанции поразил ворота.

Во втором туре группы Е «Ливерпуль» на своем поле примет «Зальцбург», а «Наполи» на выезде сыграет с бельгийским «Генком». Матчи пройдут 2 октября.