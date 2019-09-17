«Наполи» — «Ливерпуль»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче не был открыт до 82-й минуты, когда в ворота мерсисайдцев был назначен пенальти. Кальехон прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Робертсона.
Дрис Мертенс сильным ударом с точки отправил мяч в левый нижний угол ворот и мяч от руки Адриана залетел в ворота.
А в компенсированное время Фернандо Льоренте удвоил преимущество неаполитанцев. Мертенс в борьбе с ван Дейком на правом фланге атаки сумел протолкнуть мяч в чужую штрафную, где Льоренте оказался самым быстрым и точным ударом с близкой дистанции поразил ворота.
Во втором туре группы Е «Ливерпуль» на своем поле примет «Зальцбург», а «Наполи» на выезде сыграет с бельгийским «Генком». Матчи пройдут 2 октября.
Лига чемпионов. Группа E
«Наполи» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия) — 2:0 (0:0)
Голы: Мертенс, 82 — с пенальти (1:0). Льоренте, 90+2 (2:0)«Наполи» (Италия): Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Мариу Руй, Кальехон, Аллан (Эльмас, 75), Руис, Инсинье (Зелиньски, 66), Мертенс, Лосано (Льоренте, 69)«Ливерпуль»: Адриан, Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон, Фабинью, Милнер (Вайналдум, 66), Хендерсон (Шачири, 87), Мане, Салах, Роберту ФирминуПредупреждения: Робертсон, 57. Милнер, 61. Льоренте, 90