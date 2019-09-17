Караваев: Считаю, что пенальти в ворота «Зенита» не было

Защитник «Зенита»прокомментировал матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с(1:1).

«Хорошие эмоции после дебюта в Лиге чемпионов. Единственное, не удалось выиграть, но считаю, что ничья на выезде против сильного соперника — это тоже неплохой результат.

Чувствовал себя неплохо. Немного не хватило физики. До этого в сборной не играл, с "Арсеналом" вышел на минуту. Но в цвелом все хорошо. Потихоньку адаптируюсь.

Считаю, что "Лион" и "Аякс" на одном уровне. Они очень похожи. Много сильных футболистов. Против них тяжело играть.

Я уже давно говорил, что Лига чемпионов — супер для любого футболиста. Это праздник!

На самом деле Оздоев не сбивал Депая. Они думали, что был пенальти. Я считаю, что его не было, — приводит слова игрока "Спорт день за днем". 0