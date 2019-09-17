«Интер» — «Славия»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью сов домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы F, которая прошла в «Милане», завершилась со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 63-й минуте. Петер Олайинка вошел в штрафную с фланга и прострелил на Ярослава Зелены, тот пробил низом в ближний угол, Самир Ханданович отразил удар перед собой, после чего Олайинка первым подоспел на добивание.

«Нерадзурри» смогли отыграться уже в компенсированное время. Стефано Сенси со штрафного пробил в перекладину, мяч отскочил к Николо Барелле, который и переправил сферу точно в цель.

Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур «Интер» (Италия) — «Славия Пр» (Чехия) — 1:1 (0:0) Голы: Олайинка, 63 (0:1). Н.Барелла, 90+2 (1:1)«Интер»: Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Брозович, Гальярдини, Сенси, Кандрева (В.Лазаро, 50), Лукаку, Мартинес (М.Политано, 72. Н.Барелла, 90+2)«Славия»: Коларж, Кудела, Цоуфал, Говорка, Боржил, Хушбауэр, Станчу, Масопуст (Юсуф, 79), Соучек, Траоре (Я.Зелены, 60), Олайинка (Л.Провод, 85)Предупреждения: Говорка, 40. Асамоа, 55. Мартинес, 66. М.Политано, 83. Соучек, 90+1

Во втором туре «Интер» отправится в гости к «Барселоне», а «Славия» примет дортмундскую «Боруссию». 0