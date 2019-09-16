Сильвиньо: Забить «Зениту» будет сложно

Главный тренерпообщался с журналистами на тему предстоящего матча Лиги чемпионов с «Зенитом». Менеджер «львов» заявил, что «сине-бело-голубые» являются непростым соперником, а также он отметил отдельных футболистов питерского клуба.

«Я работал с Дугласом Сантосом. Это молодой игрок, который очень сильно вырос в последнее время после выступлений в Германии. По идее должен играть левого защитника, хотя способен и полузащитника. Могу сказать о нём только самые добрые слова.

Забить "Зениту" тяжело. Соперник играет быстро и с большой самоотдачей, хорошо защищается. Дзюба — отличный игрок. С ним будет очень трудно. Мы видели много матчей "Зенита", как выигранные, так и проигранные. Я готовлю команду к игре, но всё зависит от футболистов. От их динамики и технических качеств. В Лиге чемпионов нужно играть на максимуме.

Денайер, Коне и Мендес готовы вернуться. Сейчас у нас тренируются 23 игрока. Решение по стартовому составу приму завтра. На каких позициях будут играть Депай и Дембеле? Думаю, великие футболисты способны играть в разных тактических схемах. Дембеле — "девятка". Он может выходить в основе вместе с Депаем. У них уже есть такой опыт», — передает слова Сильвиньо «Чемпионат». 0