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    «Динамо» уничтожило «Уфу» в молодежном первенстве

    Динамо Уфа Футбол России
    Московское «Динамо» разгромило «Уфу» в девятом туре молодежного первенства.

    «Динамо» — «Уфа»
    «Динамо» — «Уфа»

    Встреча в Химках завершилась победой динамовцев со счетом 6:0.

    Хет-трик у победителей оформил хавбек Игорь Школик, дублем отличился Илья Гоманюк. Кроме того, в свои ворота забил защитник «Уфы» Альберт Гильманшин.

    Набрав 16 очков, «Динамо» занимает четвертое место в таблице молодежного первенства. «Уфа» с двумя очками идет последней.

    Еще в одном матче молодежного первенства «Краснодар» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:3. Из-за удалений краснодарцы с 58-й минуты играли вдевятером.

    У «Краснодара» — 10 очков и десятое место, «Крылья» (14 очков) — седьмые. 0

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