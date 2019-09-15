«Динамо» уничтожило «Уфу» в молодежном первенстве

Московскоеразгромилов девятом туре молодежного первенства.

Встреча в Химках завершилась победой динамовцев со счетом 6:0.

Хет-трик у победителей оформил хавбек Игорь Школик, дублем отличился Илья Гоманюк. Кроме того, в свои ворота забил защитник «Уфы» Альберт Гильманшин.

Набрав 16 очков, «Динамо» занимает четвертое место в таблице молодежного первенства. «Уфа» с двумя очками идет последней.

Еще в одном матче молодежного первенства «Краснодар» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:3. Из-за удалений краснодарцы с 58-й минуты играли вдевятером.

У «Краснодара» — 10 очков и десятое место, «Крылья» (14 очков) — седьмые. 0