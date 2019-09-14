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    Гендиректор «Зенита» поделился мнением о матче с «Арсеналом»

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    Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев рассказал о своих впечатлениях от игры команды с тульским «Арсеналом». Об этом он побеседовал с журналистами ТАСС.

    Футболисты Зенита
    Футболисты Зенита

    «Игра получилась непростой. Всегда после перерыва на международные матчи, когда много игроков приезжают из сборных, в том числе, как Вильмар Барриос, после долгих перелетов, меняется игровой и тренировочный ритм. Всегда после этого непросто входить в игру.

    Тем более, что "Арсенал" — это команда, которая входит в десятку, и ее неудача в Лиге Европы никого не должна была успокаивать.

    Начало было удачным — Артем Дзюба забил красивый гол после подачи Дугласа Сантоса. Если бы с пенальти был забит второй гол, игра была бы сделана. А так, второй тайм стал очень нервным после того, как "Арсенал" сравнял счет.

    Смольников блестяще подключился, не в первый раз за матч; пенальти был очевидным. То, что доверили бить именно Дриусси, — это было мудрое решение. И, конечно же, приятно, что Шатов после долгого перерыва стал выходить на поле и смог забить красивый гол, мог забить еще. Хорошо, что он восстановился от травм и выходит на свой привычный высокий уровень.

    Этот матч — еще одно подтверждение того, что легких игр ни у кого не будет. Говорят, что только первые три-пять туров команды второго эшелона стараются бороться. В этом сезоне будет по-другому — думаю, борьба будет идти с первого до последнего тура. Мы рады этой победе, теперь будем готовиться к "Лиону" », — сказал Медведев в своем интервью.

    Напомним, что в рамках 9 тура российской Премьер-лиги «Зенит» одержал домашнюю победу со счетом 3:1. Голами отметились Дзюба, Дриусси и Шатов. 0

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