Гендиректор «Зенита» поделился мнением о матче с «Арсеналом»

Генеральный директор питерскогорассказал о своих впечатлениях от игры команды с тульским. Об этом он побеседовал с журналистами ТАСС

«Игра получилась непростой. Всегда после перерыва на международные матчи, когда много игроков приезжают из сборных, в том числе, как Вильмар Барриос, после долгих перелетов, меняется игровой и тренировочный ритм. Всегда после этого непросто входить в игру.

Тем более, что "Арсенал" — это команда, которая входит в десятку, и ее неудача в Лиге Европы никого не должна была успокаивать.

Начало было удачным — Артем Дзюба забил красивый гол после подачи Дугласа Сантоса. Если бы с пенальти был забит второй гол, игра была бы сделана. А так, второй тайм стал очень нервным после того, как "Арсенал" сравнял счет.

Смольников блестяще подключился, не в первый раз за матч; пенальти был очевидным. То, что доверили бить именно Дриусси, — это было мудрое решение. И, конечно же, приятно, что Шатов после долгого перерыва стал выходить на поле и смог забить красивый гол, мог забить еще. Хорошо, что он восстановился от травм и выходит на свой привычный высокий уровень.

Этот матч — еще одно подтверждение того, что легких игр ни у кого не будет. Говорят, что только первые три-пять туров команды второго эшелона стараются бороться. В этом сезоне будет по-другому — думаю, борьба будет идти с первого до последнего тура. Мы рады этой победе, теперь будем готовиться к "Лиону" », — сказал Медведев в своем интервью.

Напомним, что в рамках 9 тура российской Премьер-лиги «Зенит» одержал домашнюю победу со счетом 3:1. Голами отметились Дзюба, Дриусси и Шатов. 0