Мариу и Смолов — в старте «Локо» на игру против «Сочи»

Объявлены стартовые составы ФК «Сочи» и московского «Локомотива» на матч девятого тура российской Премьер-лиги.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, Карапетян.

Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Новосельцев, Шакуро, Мевля, Померко, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, А. Заболотный.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хёведес, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Рыбусь, Мурило, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Куликов, Тугарев, Джорджевич, Эдер.

Встреча состоится сегодня, 14 сентября, в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 19:00 по мск.

Ознакомится с прогнозом на этот матч можно здесь. Следить за ходом игры — тут. 0