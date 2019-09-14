«Сочи» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 сентября 2019 года

«Сочи»
Футболисты «Сочи» занимают 14-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету шесть очков.
На старте сезона «леопарды» потерпели три поражения — от «Спартака» (0:1), «Зенита» (0:2) и «Краснодара» (0:3).
Затем последовали ничьи с «Уфой» (0:0), ЦСКА (0:0) и «Оренбургом» (1:1), а также очередное поражение от «Урала» (1:3).
И лишь в последний день лета команда Александра Точилина все-таки добилась победы, обыграв «Рубин» (3:0).
После травмы у «Сочи» восстанавливается защитник Иван Новосельцев.
«Локомотив»
Московский «Локомотив» расположился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 баллов.
В шести стартовых матчах «красно-зеленые» обыграли «Тамбов» (2:1), «Крылья Советов» (2:1), «Урал» (4:0) и «Динамо» (2:1), разошлись миром с «Рубином» (1:1), а также уступили ЦСКА (0:1).
В конце августа подопечные Юрия Семина сначала не удержали победный счет во встрече с «Краснодаром» (1:1), а затем и вовсе проиграли «Ростову» (1:2).
К сожалению, в предыдущем матче серьезную травму получил Алексей Миранчук. Также в лазарете находятся Джефферсон Фарфан и Михаил Лысов.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Локомотива» — 1.83, победа «Сочи» — 4.60, ничья — 3.50.
Однако мы бы не спешили заранее записывать три очка в актив «железнодорожникам», в игре которых наметился некий кризис.
«Красно-зеленым» вредят травмы, а также приближающийся тяжелый календарь, включающий в себя групповой этап Лиги чемпионов.
Да, у «Сочи» на старте сезона получалось далеко не все. Дебютантам РПЛ понадобилось время для того, чтобы сыграться, и вот теперь, когда первая победа уже добыта, команду может прорвать в хорошем смысле этого слова.
Допускаем, что хозяева отберут очки у фаворита, при этом игра вряд ли будет слишком результативной. Наш прогноз — «гости не проиграют и тотал меньше 2,5» за 2.15. 0