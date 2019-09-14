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    Кузяев: Травмы — это непредсказуемая вещь. Главное, что все позади

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    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев подвел итоги встречи с «Арсеналом» (3:1) в 9-м туре РПЛ.

    Далер Кузяев
    Далер Кузяев

    «Давно не играл и очень рад вновь выйти на поле. Провел 70 минут, буду потихоньку набирать форму.

    Во втором тайме мы немного сбавили темп. Надо было так же продолжать прессинговать. Должны были забивать свои моменты в первом тайме, тогда стало бы проще.

    Врачи делали все возможное для того, чтобы я поскорее вернулся в строй. Так бывает, травмы — это непредсказуемая вещь. Главное, что сейчас все позади.

    Впереди Лига чемпионов УЕФА. Задача, думаю, одна — выйти в 1/8 финала. Группа, я считаю, у нас хорошая, равная, все соперники достойные. Будет непросто. Особенно в первой игре на выезде.

    В перерыве не решали, кто будет исполнять следующий пенальти, если его назначат. Перед игрой была установка. А дальше ребята уже сами определяются», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита». 0

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