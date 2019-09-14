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    «Интер» в большинстве одолел «Удинезе»

    «Интер» — «Удинезе»: счет матча 1:0, обзор гола

    Серия A Футбол Италии Интер Удинезе Календарь Серии А
    Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над «Удинезе» (1:0) в матче 3-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 35-й минуте гости остались в меньшинстве. Де Пауль отмахнулся от Кандревы и получил прямую красную карточку.

    Единственный мяч был забит на 44-й минуте. Годин подключился к атаке и выполнил подачу с правого фланга, а Стефано Сенси выиграл позицию у Бекао в чужой штрафной и головой в падении вонзил мяч в сетку.

    «Интер» набрал девять очков и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы серии А. «Удинезе» с тремя очками занимает 14-е место.

    В следующем туре «Интер» в гостях сыграет против «Милана», а «Удинезе» на своем поле встретится с «Брешией». 0

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