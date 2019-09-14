Примера. «Реал» примет «Леванте», «Валенсия» в гостях у «Барселоны»

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    «Мальорка» — «Атлетик» 0:0

    В матче 4-го тура чемпионата Испании «Мальорка» дома сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао — 0:0.

    После четырех туров «Атлетик» набрал 8 очков и занимает второе место в турнирной таблице, «Мальорка» с 4 очками идет 14-й.

    В следующем туре 22 сентября «Мальорка» в гостях сыграет с «Хетафе», «Атлетик» примет «Алавес».

    РПЛ. 4-й тур
    «Мальорка» — «Атлетик» — 0:0
    Нереализованные пенальти: Пратс, 82 (мимо), Адурис, 90 (вратарь)«Мальорка»: Рейна, Рахман Баба, Райльо, Вальент, Састре, Севилья, Фебас (Алегрия, 84), Родригес (Кубо, 63), Баба, Джуниор, Будимир (Пратс, 75)«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия, Лопес (Эчеварриа, 52), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Ларрасабаль, 85), Кордоба (Адурис, 58)Предупреждения: Родригес, 1. Дани Гарсия, 30. Иньиго Мартинес, 43. Лопес, 46. Рахман Баба, 65. Пратс, 76. Севилья, 90+7

    «Реал» Мадрид — «Леванте»

    14 сентября, 14:00 мск

    «Леганес» — «Вильярреал»

    14 сентября, 17:00 мск

    «Реал Сосьедад» — «Атлетико» М

    14 сентября, 19:30 мск

    «Барселона» — «Валенсия»

    14 сентября, 22:00 мск

    «Эйбар» — «Эспаньол»

    15 сентября, 13:00 мск

    «Алавес» — «Севилья»

    15 сентября, 15:00 мск

    «Сельта» — «Гранада»

    15 сентября, 17:00 мск

    «Вальядолид» — «Осасуна»

    15 сентября, 19:30 мск

    «Бетис» — «Хетафе»

    15 сентября, 22:00 мск

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