Примера. «Реал» примет «Леванте», «Валенсия» в гостях у «Барселоны»

«Мальорка» — «Атлетик» 0:0

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Мальорка» дома сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао — 0:0.

После четырех туров «Атлетик» набрал 8 очков и занимает второе место в турнирной таблице, «Мальорка» с 4 очками идет 14-й.

В следующем туре 22 сентября «Мальорка» в гостях сыграет с «Хетафе», «Атлетик» примет «Алавес».

РПЛ. 4-й тур «Мальорка» — «Атлетик» — 0:0 Нереализованные пенальти: Пратс, 82 (мимо), Адурис, 90 (вратарь)«Мальорка»: Рейна, Рахман Баба, Райльо, Вальент, Састре, Севилья, Фебас (Алегрия, 84), Родригес (Кубо, 63), Баба, Джуниор, Будимир (Пратс, 75)«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия, Лопес (Эчеварриа, 52), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Ларрасабаль, 85), Кордоба (Адурис, 58)Предупреждения: Родригес, 1. Дани Гарсия, 30. Иньиго Мартинес, 43. Лопес, 46. Рахман Баба, 65. Пратс, 76. Севилья, 90+7

«Реал» Мадрид — «Леванте»

14 сентября, 14:00 мск

«Леганес» — «Вильярреал»

14 сентября, 17:00 мск

«Реал Сосьедад» — «Атлетико» М

14 сентября, 19:30 мск

«Барселона» — «Валенсия»

14 сентября, 22:00 мск

«Эйбар» — «Эспаньол»

15 сентября, 13:00 мск

«Алавес» — «Севилья»

15 сентября, 15:00 мск

«Сельта» — «Гранада»

15 сентября, 17:00 мск

«Вальядолид» — «Осасуна»

15 сентября, 19:30 мск

«Бетис» — «Хетафе»

15 сентября, 22:00 мск