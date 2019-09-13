Ван дер Сар: «Манчестер Юнайтед» сможет найти замену Де Хеа

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед», а ныне генеральный директор «Аякса»уверен, что манкунианцы сумеют заменить голкипера, если тот не продлит контракт.

«Есть и другие голкиперы, в том числе в АПЛ. Они способны сделать шаг вперед и занять его место. Я сам перешел в "МЮ", когда мне было 34, так что вариантов много. По де Хеа нужно принять решение. Уже прошло много времени, пора определиться — "да" или "нет", но я не директор "МЮ".

Слабая игра де Хеа? Спады случались и со мной, и с Гиггзом, со всеми. Невозможно играть здорово постоянно. Он уже давно показывает высокий уровень, поэтому в определенный момент спады становятся заметны и о них начинают говорить. Но у него все будет в порядке. Он отличный вратарь», — приводит слова ван дер Сара Goal.

Напомним, что голкипер сборной Испании перешел в «МЮ» в 2011 году после завершения ван дер Саром карьеры. В последние годы в СМИ регулярно появляется информация о скором уходе де Хеа. 0