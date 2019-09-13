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    Ван дер Сар: «Манчестер Юнайтед» сможет найти замену Де Хеа

    Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед», а ныне генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар уверен, что манкунианцы сумеют заменить голкипера Давида Де Хеа, если тот не продлит контракт.

    Эдвин ван дер Сар
    Эдвин ван дер Сар

    «Есть и другие голкиперы, в том числе в АПЛ. Они способны сделать шаг вперед и занять его место. Я сам перешел в "МЮ", когда мне было 34, так что вариантов много. По де Хеа нужно принять решение. Уже прошло много времени, пора определиться — "да" или "нет", но я не директор "МЮ".

    Слабая игра де Хеа? Спады случались и со мной, и с Гиггзом, со всеми. Невозможно играть здорово постоянно. Он уже давно показывает высокий уровень, поэтому в определенный момент спады становятся заметны и о них начинают говорить. Но у него все будет в порядке. Он отличный вратарь», — приводит слова ван дер Сара Goal.

    Напомним, что голкипер сборной Испании перешел в «МЮ» в 2011 году после завершения ван дер Саром карьеры. В последние годы в СМИ регулярно появляется информация о скором уходе де Хеа. 0

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