Семак: Хорошо, что смогли, пропустив, забить снова

Главный тренер «Зенита»прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Что касается первого тайма, то пару моментов мы организовали у своих ворот сами. В атаке выглядели получше, забили.

Смогли бы еще — было бы полегче, так как соперник оборонялся большими силами. Но естественно, когда преимущество хрупкое, всегда появляется нервозность.

Так что хорошо, что смогли, пропустив, забить снова, реализовали свои моменты. В целом — это заслуженная победа.

Сейчас кто-то выглядит лучше, кто-то хуже, так что мы смотрим, кто, где и сколько может играть, разбираемся с состоянием игроков.

Что касается Азмуна — это бывает. В нужный момент еще забьет, поможет. Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы это произошло как можно скорее.

И он старается, работает для команды, а это самое главное. Так что будем продолжать, и забитые мячи придут.

Будем ждать и работать. Другого рецепта, который бы позволил исправить ситуацию с его реализацией, к сожалению, нет.

Нет, у игроков в головах следующего матча точно не было. Только у тренеров, да и то потому что мы уже что-то смотрели, готовили. Игроки же готовятся к конкретной игре, которая идет следующей.

А по скоростям — сложно вскрывать такую оборону в пять защитников. Перед матчем я говорил, что для того, чтобы ее вскрыть, нужны те, кто может обыграть 1-2, создать остроту.

Плотность большая, проходить непросто, отсюда и такая скорость», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0