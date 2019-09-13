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    Семак: Хорошо, что смогли, пропустив, забить снова

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:1) в матче 9-го тура РПЛ.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Что касается первого тайма, то пару моментов мы организовали у своих ворот сами. В атаке выглядели получше, забили.

    Смогли бы еще — было бы полегче, так как соперник оборонялся большими силами. Но естественно, когда преимущество хрупкое, всегда появляется нервозность.

    Так что хорошо, что смогли, пропустив, забить снова, реализовали свои моменты. В целом — это заслуженная победа.

    Сейчас кто-то выглядит лучше, кто-то хуже, так что мы смотрим, кто, где и сколько может играть, разбираемся с состоянием игроков.

    Что касается Азмуна — это бывает. В нужный момент еще забьет, поможет. Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы это произошло как можно скорее.

    И он старается, работает для команды, а это самое главное. Так что будем продолжать, и забитые мячи придут.

    Будем ждать и работать. Другого рецепта, который бы позволил исправить ситуацию с его реализацией, к сожалению, нет.

    Нет, у игроков в головах следующего матча точно не было. Только у тренеров, да и то потому что мы уже что-то смотрели, готовили. Игроки же готовятся к конкретной игре, которая идет следующей.

    А по скоростям — сложно вскрывать такую оборону в пять защитников. Перед матчем я говорил, что для того, чтобы ее вскрыть, нужны те, кто может обыграть 1-2, создать остроту.

    Плотность большая, проходить непросто, отсюда и такая скорость», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0

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