В летний период трансферов участники еврокубков потратили 4 млрд евро

Как сообщает официальный сайт, этим летом команды-участницы основных стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы потратили на трансферы 3,98 млрд евро.

Отмечается, что в учет брались 80 клубов, которые попали в групповую стадию обоих турниров. При этом также было указано, что летом прошлого года общая сумма была на 55% меньше нынешней.

Кроме этого специалисты подсчитали, что 8 команды из Лиги чемпионов и 8 команд из Лиги Европы потратили больше 50 млн евро на покупку футболистов. Больше четверти расходов пришлось на игроков группы атаки.

В УЕФА сообщили, что чаще всего покупались молодые футболисты в возрасте от 21 до 24 лет. На них ушло почти 50% от общей суммы. 0