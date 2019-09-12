М. Кержаков: Я борюсь за место основного голкипера «Зенита»

Голкипер «Зенита»рассказал о своем нежелании менять клуб.

Летом вратарь продлил контракт с «Зенитом», но только на год.

«Я примерно понимал, что в моем возрасте долгосрочный контракт мне не будут предлагать. Поэтому согласился на такой.

Зимой мне будет 33. Для вратаря это абсолютно нормальный возраст. Я чувствую себя хорошо.

Предложили и предложили. Я скажу так: большую роль в том, что я подписал этот контракт, сыграло рождение сына.

Ну почему третий вратарь? Не первый вратарь — вот так правильно. Я борюсь за место основного голкипера. Только так», — приводит слова Кержакова «Фонтанка». 0