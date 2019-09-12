М. Кержаков: Я борюсь за место основного голкипера «Зенита»

Михаил Кержаков
globallookpress.com
Летом вратарь продлил контракт с «Зенитом», но только на год.
«Я примерно понимал, что в моем возрасте долгосрочный контракт мне не будут предлагать. Поэтому согласился на такой.
Зимой мне будет 33. Для вратаря это абсолютно нормальный возраст. Я чувствую себя хорошо.
Предложили и предложили. Я скажу так: большую роль в том, что я подписал этот контракт, сыграло рождение сына.
Ну почему третий вратарь? Не первый вратарь — вот так правильно. Я борюсь за место основного голкипера. Только так», — приводит слова Кержакова «Фонтанка». 0