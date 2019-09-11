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    Бразилия проиграла Перу в США

    Товарищеские матчи Сборная Бразилии Сборная Перу
    Cборная Перу нанесли поражение национальной команде Бразилии в товарищеском матче.

    Луис Абрам
    Луис Абрам

    Игра, прошедшая в Лос-Анджелесе (США), завершилась победой перуанцев со счетом 1:0.

    Автором победного гола стал Луис Абрам: на 85-й минуте защитник замкнул подачу со штрафного.

    Форвард ПСЖ Неймар провел на поле полчаса, на 63-й минуте заменив Фирмино.

    Напомним, что эти команды встречались между собой в финале Кубка Америки-2019 в июле, тогда победу со счетом 3:1 праздновали бразильцы.

    Товарищеский матч
    Бразилия — Перу — 0:1 (0:0)
    Гол: Абрам, 85Бразилия: Эдерсон, Фагнер, Сандру, Маркиньюс, Эдер Милитау, Коутинью (Бруну Энрике, 84), Аллан, Каземиру (Фабинью, 63), Роберту Фирмину (Неймар, 63), Нерес (Лукас Пакета, 63), Ришарлисон (Винисиус Жуниор, 74)Перу: Гальесе, Адвинкула, Трауко, Абрам, Самбрано (Сантамария, 69), Тапия, Йотун (Баллон, 90+3), Акино (Гонсалес, 69), Флорес (Каррильо, 72), Руидиас (Рейна, 46), Коста (Куэва, 72)Предупреждения: Акино, 45+2. Сандру, 52

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