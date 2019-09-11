Бразилия проиграла Перу в США

Игра, прошедшая в Лос-Анджелесе (США), завершилась победой перуанцев со счетом 1:0.
Автором победного гола стал Луис Абрам: на 85-й минуте защитник замкнул подачу со штрафного.
Форвард ПСЖ Неймар провел на поле полчаса, на 63-й минуте заменив Фирмино.
Напомним, что эти команды встречались между собой в финале Кубка Америки-2019 в июле, тогда победу со счетом 3:1 праздновали бразильцы.
¡Revive el gol de #LuisAbram con el cual Perú vence a Brasil en el LA Memorial Coliseum!#Perú 🇵🇪1-0🇧🇷 #Brasil#PerúBrasilxMDeportes #Incondicionales❤️— Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) 11 сентября 2019 г.
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Товарищеский матч
Бразилия — Перу — 0:1 (0:0)
Гол: Абрам, 85Бразилия: Эдерсон, Фагнер, Сандру, Маркиньюс, Эдер Милитау, Коутинью (Бруну Энрике, 84), Аллан, Каземиру (Фабинью, 63), Роберту Фирмину (Неймар, 63), Нерес (Лукас Пакета, 63), Ришарлисон (Винисиус Жуниор, 74)Перу: Гальесе, Адвинкула, Трауко, Абрам, Самбрано (Сантамария, 69), Тапия, Йотун (Баллон, 90+3), Акино (Гонсалес, 69), Флорес (Каррильо, 72), Руидиас (Рейна, 46), Коста (Куэва, 72)Предупреждения: Акино, 45+2. Сандру, 52