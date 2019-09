Гол Паредеса помог Аргентине разгромить Мексику

Сборнаяразгромила национальную командув товарищеском матче, которы прошел на территории США, со счетом 4:0.

Главным героем матча стал нападающий Лаутаро Мартинес, оформивший в первом тайме хет-трик. Еще один гол на свой счет записал экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, реализовавший одиннадцатиметровый удар.

¡Gol de #Argentina! 3-0.

Leandro Paredes scores the penalty. It's all gone wrong for #Mexico, and La Albiceleste have built a commanding first half lead.#MEXARG 🇦🇷⚽️ pic.twitter.com/o71eNTCHdE