Соболев: Уйду из «Крыльев», если поступит предложение из АПЛ

Нападающий «Крыльев Советов»сообщил, что он мечтает играть в английской Премьер-лиге.

«Останусь ли в "Крыльях", если поступит предложение из крупных клубов? Были предложения в это трансферное окно, но я отказал, чтобы остаться в "Крыльях".

Но если поступит предложение из Англии, то уйду. Всегда мечтал играть в АПЛ», — сказал Соболев во время прямой трансляции «Матч ТВ» в официальной группе «ВКонтакте».

В нынешнем сезоне Соболев забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах чемпионата России.

22-летний форвард занимает второе место в гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Контракт футболиста с самарским клубом действителен до 31 декабря 2021 года. 0