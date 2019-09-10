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    Соболев: Уйду из «Крыльев», если поступит предложение из АПЛ

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    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев сообщил, что он мечтает играть в английской Премьер-лиге.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «Останусь ли в "Крыльях", если поступит предложение из крупных клубов? Были предложения в это трансферное окно, но я отказал, чтобы остаться в "Крыльях".

    Но если поступит предложение из Англии, то уйду. Всегда мечтал играть в АПЛ», — сказал Соболев во время прямой трансляции «Матч ТВ» в официальной группе «ВКонтакте».

    В нынешнем сезоне Соболев забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах чемпионата России.

    22-летний форвард занимает второе место в гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

    Контракт футболиста с самарским клубом действителен до 31 декабря 2021 года. 0

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