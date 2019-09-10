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    Португалия разгромила Литву, Сербия одолела Люксембург

    Евро-2020 Сборная Португалии Португалия Сборная Сербии
    Сборная Португалии разгромила команду Литвы (5:1) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Покером в составе победителей отметился форвард Криштиану Роналду, еще один гол забил Вилльям Карвалью.

    Этот покер стал для португальца 10-м в карьере и вторым в сборной. Теперь на счету Роналду 93 гола в составе сборной Португалии.

    Единственный гол литовцев на счету Витаутаса Андрюшкявичюса.

    Сборная Португалии набрала 8 очков и расположилась на 2-м месте в группе B, Литва с 1 баллом занимает 5-ю строчку.

    По итогам встречи Литва осталась на последнем месте в группе, набрав одно очко, а португальцы поднялись на вторую строчку, имея в активе 8 очков.

    В следующем туре 11 октября Литва на чужом поле сыграет с Украиной, а Португалия в тот же день примет Люксембург.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
    Литва — Португалия — 1:5 (1:1)
    Голы: Криштиану Роналду, 7 — с пенальти (0:1). Андрюшкевичюс, 28 (1:1). Криштиану Роналду, 62 (1:2). Криштиану Роналду, 65 (1:3). Криштиану Роналду, 76 (1:4). Виллиам Карвалью, 90+2 (1:5)Литва: Шеткус, Миколюнас, Палионис, Гирдвайнис, Андрюшкевичюс, Сливка, Шимкус, Воробьев, Куклис (Жулпа, 69), Вербицкас (Казлаускас, 77), Лаукжемис (Петравичюс, 65)Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Невеш, Виллиам Карвалью, Бруну Фернандеш (Рафа Силва, 56), Криштиану Роналду (Гонсалу Гедеш, 79), Жоау Феликс, Бернарду Силва (Пиззи, 89)

    В другой встрече группы B сборная Сербии на выезде победила команду Люксембурга со счетом 3:1.

    Дублем отметился защитник Стефан Митрович, еще один гол на счету Неманьи Радоньича. За Люксембург отличился Давид Тюрпель.

    Сборная Сербии занимает 3-е место, имея в активе 7 очков. Люксембург с 4 баллами располагается на 4-й строчке.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
    Люксембург — Сербия — 1:3 (0:1)
    Голы: А.Митрович, 36 (0:1). Радоньич, 55 (0:2). Тюрпель, 66 (1:2). А.Митрович, 78 (1:3)Люксембург: Мори, Шано, Карлсон, Герсон, Янс, В.Тилль (Жоаким, 85), О.Тилль, Баррейро, Девилль (Тюрпель, 61), Родригеш, Синани (Даниел да Мота, 62)Сербия: Дмитрович, Коларов, Рукавина, Максимович, Спаич, Ляич, Миливоевич, Катаи (Радоньич, 46), Лукич (Гачинович, 61), Милинкович-Савич (Матич, 79), А.МитровичПредупреждения: А.Митрович, 29. Девилль, 32. Баррейро, 37. Коларов, 53. Спаич, 56
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