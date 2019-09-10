Португалия разгромила Литву, Сербия одолела Люксембург

разгромила(5:1) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В.

Покером в составе победителей отметился форвард Криштиану Роналду, еще один гол забил Вилльям Карвалью.

Этот покер стал для португальца 10-м в карьере и вторым в сборной. Теперь на счету Роналду 93 гола в составе сборной Португалии.

Единственный гол литовцев на счету Витаутаса Андрюшкявичюса.

Сборная Португалии набрала 8 очков и расположилась на 2-м месте в группе B, Литва с 1 баллом занимает 5-ю строчку.

По итогам встречи Литва осталась на последнем месте в группе, набрав одно очко, а португальцы поднялись на вторую строчку, имея в активе 8 очков.

В следующем туре 11 октября Литва на чужом поле сыграет с Украиной, а Португалия в тот же день примет Люксембург.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B Литва — Португалия — 1:5 (1:1) Голы: Криштиану Роналду, 7 — с пенальти (0:1). Андрюшкевичюс, 28 (1:1). Криштиану Роналду, 62 (1:2). Криштиану Роналду, 65 (1:3). Криштиану Роналду, 76 (1:4). Виллиам Карвалью, 90+2 (1:5)Литва: Шеткус, Миколюнас, Палионис, Гирдвайнис, Андрюшкевичюс, Сливка, Шимкус, Воробьев, Куклис (Жулпа, 69), Вербицкас (Казлаускас, 77), Лаукжемис (Петравичюс, 65)Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Невеш, Виллиам Карвалью, Бруну Фернандеш (Рафа Силва, 56), Криштиану Роналду (Гонсалу Гедеш, 79), Жоау Феликс, Бернарду Силва (Пиззи, 89)

В другой встрече группы B сборная Сербии на выезде победила команду Люксембурга со счетом 3:1.

Дублем отметился защитник Стефан Митрович, еще один гол на счету Неманьи Радоньича. За Люксембург отличился Давид Тюрпель.

Сборная Сербии занимает 3-е место, имея в активе 7 очков. Люксембург с 4 баллами располагается на 4-й строчке.