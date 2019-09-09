Сборная России определилась с формой на игру с Казахстаном

Сборная России
РФС
Российские футболисты сыграют в футболках красного цвета, экипировка голкипера будет зеленой.
Матч Россия — Казахстан состоится сегодня, 9 сентября, в Калининграде. Начало — в 21:45 по мск.
Сборная России с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице группы I, на 3 очка отставая от идущей без потерь сборной Бельгии. Казахстан с 7 очками расположился на третьей строчке.
Сегодня сыграем в красной форме! Вратарь — в зеленой #РоссияКазахстан pic.twitter.com/MDMq702i7O— Сборная России (@TeamRussia) 9 сентября 2019 г.