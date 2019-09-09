Сборная России определилась с формой на игру с Казахстаном

Сборнаяопределилась с игровой формой на отборочный матч Евро-2020 с, сообщает пресс-служба национальной команды.

Российские футболисты сыграют в футболках красного цвета, экипировка голкипера будет зеленой.

Матч Россия — Казахстан состоится сегодня, 9 сентября, в Калининграде. Начало — в 21:45 по мск.

Сборная России с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице группы I, на 3 очка отставая от идущей без потерь сборной Бельгии. Казахстан с 7 очками расположился на третьей строчке.

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