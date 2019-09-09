Дзюбу в матче с Шотландией просматривали скауты трех клубов АПЛ

На поединке отбора Евро-2020 между сборными(2:1) присутствовали несколько представителей скаутских отделов английских клубов, сообщает riafan.ru.

Как утверждает источник, часть из них просматривала нападающего российской национальной команды и «Зенита» Артема Дзюбу. За 31-летним форвардом следили «Кристал Пэлас», «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

Отмечается, что Дзюба своей игрой оставил приятное впечатление. Не исключается также, что петербургский клуб получит по нему предложение в ходе зимнего трансферного окна.

Напомним, что в матче с шотландцами он забил один гол, который стал для форварда 21-м в составе национальной команды. 0