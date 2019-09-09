ЦСКА разгромил «Арарат» в товарищеском матче

Футболисты ЦСКА
ПФК ЦСКА
В составе «красно-синих» тремя голами отметился нападающий Такума Нисимура. Еще по разу отличились Максим Елеев, Константин Марадишвили и новичок команды Лукас Сантос.
«Армейцы» в девятом туре чемпионата России сыграет с «Тамбовом». Матч пройдет 15 сентября.
Товарищеский матч
ЦСКА — «Арарат» — 6:0 (3:0)
Голы: Нисимура, 20 (1:0). Елеев, 22 (2:0). Марадишвили, 28 (3:0). Нисимура, 47 — с пенальти (4:0). Лукас Сантос, 63 (5:0). Нисимура, 65 (6:0)ЦСКА: Помазун (Тороп, 74), Гогуа, Шарлия, Елеев, Карпов, Лукас Сантос (Востриков, 66), Тикнизян, Марадишвили, Крачковский (Н'Диай, 70), Нисимура, Янов (Пряхин, 70)«Арарат»: Григорян (Власов, 46), Феофилактов (Урхов, 46), Дмитриев (Храмов, 46), Андямов (Ламанов, 46), Новичков (Имедашвили, 46), Моргунов (Кодзаев, 46), Забродин (Будинов, 46), Ахмаев (Паштов, 46), Грузнов (Мурадов, 46), Новиков (Ярошенко, 46), Джикия (Батяев, 46)