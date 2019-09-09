ЦСКА разгромил «Арарат» в товарищеском матче

в товарищеском матче на базе в Ватутинках разгромил московский, выступающий в ПФЛ, со счетом 6:0.

В составе «красно-синих» тремя голами отметился нападающий Такума Нисимура. Еще по разу отличились Максим Елеев, Константин Марадишвили и новичок команды Лукас Сантос.

«Армейцы» в девятом туре чемпионата России сыграет с «Тамбовом». Матч пройдет 15 сентября.