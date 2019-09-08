Гильерме: Казахстан — не очень удобный для меня соперник

Голкипер сборной Россиивысказался перед матчем с командой Казахстана в рамках квалификации Евро-2020.

«Для нас была очень важна победа над Шотландией. Главный тренер сказал, что это игра за 6 очков.

Такие победы на выезде дают уверенность. Так что это плюс для нас. Казахстан — не очень удобный для меня соперник. Но мы играем дома и должны побеждать.

В последнее время я был активным в инстаграме. Болельщики жаловались, что я мало отвечаю на комментарии. Сейчас отвечаю больше, ведь это люди, которые поддерживают нас.

Пишут много слов поддержки. Что-то плохое тоже пишут. Но это наша жизнь. Спрашивали про гол, который я пропустил.

Главное, что я уверен внутри себя. Но конструктивную критику я всегда принимаю», — приводит слова игрока «Советский Спорт». 0