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    Гильерме: Казахстан — не очень удобный для меня соперник

    Сборная России Футбол России Евро-2020
    Голкипер сборной России Маринато Гильерме высказался перед матчем с командой Казахстана в рамках квалификации Евро-2020.

    Маринато Гильерме
    Маринато Гильерме

    «Для нас была очень важна победа над Шотландией. Главный тренер сказал, что это игра за 6 очков.

    Такие победы на выезде дают уверенность. Так что это плюс для нас. Казахстан — не очень удобный для меня соперник. Но мы играем дома и должны побеждать.

    В последнее время я был активным в инстаграме. Болельщики жаловались, что я мало отвечаю на комментарии. Сейчас отвечаю больше, ведь это люди, которые поддерживают нас.

    Пишут много слов поддержки. Что-то плохое тоже пишут. Но это наша жизнь. Спрашивали про гол, который я пропустил.

    Главное, что я уверен внутри себя. Но конструктивную критику я всегда принимаю», — приводит слова игрока «Советский Спорт». 0

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