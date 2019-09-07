Англия разгромила Болгарию на «Уэмбли», Кейн забил три мяча

одержала домашнюю победу над(4:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе А.

Хет-трик в составе победителей сделал форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который два раза реализовал пенальти и один раз забил с игры. Еще один мяч на счету Рахима Стерлинга.

Англичане одержали три победы в трех матчах и возглавляют группу A. Болгария с 2 очками осталась на последнем месте.