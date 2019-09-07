Англия разгромила Болгарию на «Уэмбли», Кейн забил три мяча

Фрагмент матча
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Хет-трик в составе победителей сделал форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который два раза реализовал пенальти и один раз забил с игры. Еще один мяч на счету Рахима Стерлинга.
Англичане одержали три победы в трех матчах и возглавляют группу A. Болгария с 2 очками осталась на последнем месте.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
Англия — Болгария — 4:0 (1:0)
Голы: Кейн, 24 (1:0). Кейн, 50 — с пенальти (2:0). Стерлинг, 55 (3:0). Кейн, 73 — с пенальти (4:0)Англия: Пикфорд, Триппьер, Магуайр, Кин, Роуз, Райс, Баркли, Хендерсон (Маунт, 67), Кейн (Окслейд-Чемберлен, 77), Рэшфорд, Стерлинг (Санчо, 71)Болгария: Илиев, С.Попов, Божиков, Бодуров (К.Димитров, 65), Недялков, Г.Иванов (Младенов, 82), Малинов, Сармов, И.Попов, Вандерсон, Марселинью (Десподов, 67)Предупреждения: Кин, 30. Бодуров, 36. Роуз, 90+2