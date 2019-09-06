Луческу ждет возвращения Кокорина на топ-уровень

Бывший главный тренер «Зенита»прокомментировал скорое освобождение форвардаиз колонии.

«Я не знаком с Мамаевым, так что могу сказать лишь о Саше Кокорине. Уверен, он вернется на топ-уровень. Конечно, на это потребуется время — нужно восстановиться ментально, нужно набрать форму.

Но он молод, профессионален и имеет большой талант. К тому же, уверен, захочет, скажем так, отомстить жизни и обстоятельствам за то, что с ним произошло.

Кокорин захочет показать всем, что он, в первую очередь, талантливый футболист, а не хулиган, чтобы люди запомнили его по тому, что он делает на поле, а не тому, что было в последний год. Помните Эдуарда Стрельцова? Вот так же и Кокорин вернется на топ-уровень!

Не могу сказать, где он продолжит карьеру. Что касается "Зенита", тут нужно знать мнение Сергея Семака и руководства. Я слышал, что "Ахмат" готов предложить ему контракт», — приводит слова Луческу Sport24. 0