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    Луческу ждет возвращения Кокорина на топ-уровень

    Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал скорое освобождение форварда Александра Кокорина из колонии.

    Мирча Луческу
    Мирча Луческу

    «Я не знаком с Мамаевым, так что могу сказать лишь о Саше Кокорине. Уверен, он вернется на топ-уровень. Конечно, на это потребуется время — нужно восстановиться ментально, нужно набрать форму.

    Но он молод, профессионален и имеет большой талант. К тому же, уверен, захочет, скажем так, отомстить жизни и обстоятельствам за то, что с ним произошло.

    Кокорин захочет показать всем, что он, в первую очередь, талантливый футболист, а не хулиган, чтобы люди запомнили его по тому, что он делает на поле, а не тому, что было в последний год. Помните Эдуарда Стрельцова? Вот так же и Кокорин вернется на топ-уровень!

  • Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
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    • Не могу сказать, где он продолжит карьеру. Что касается "Зенита", тут нужно знать мнение Сергея Семака и руководства. Я слышал, что "Ахмат" готов предложить ему контракт», — приводит слова Луческу Sport24. 0

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