Венгер намерен возглавить одну из сборных на ЧМ-2022

Бывший главный тренерзаявил, что всегда мечтал поработать со сборной на чемпионате мира.

«Должен сказать, что всегда мечтал тренировать сборную на чемпионате мира, потому что именно здесь собираются лучшие футболисты и тренеры со всей планеты. Хочется надеяться, что через три года я буду тренировать одну из сборных на ЧМ в Катаре.

Мне до сих пор поступают хорошие предложения от некоторых клубов. Я обязательно приму одно из них, если почувствую в себе, что готов к возобновлению работы. Это обязательно случится, но когда именно, пока не знаю», — цитирует Венгера Sky Sports.

Напомним, француз находится без работы с лета 2018 года, когда покинул «Арсенал», который он тренировал на протяжении 22-х лет. При нем лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии. 0