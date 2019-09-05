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    Венгер намерен возглавить одну из сборных на ЧМ-2022

    Чемпионат мира по футболу-2022 Арсенал
    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что всегда мечтал поработать со сборной на чемпионате мира.

    Арсен Венгер
    Арсен Венгер

    «Должен сказать, что всегда мечтал тренировать сборную на чемпионате мира, потому что именно здесь собираются лучшие футболисты и тренеры со всей планеты. Хочется надеяться, что через три года я буду тренировать одну из сборных на ЧМ в Катаре.

    Мне до сих пор поступают хорошие предложения от некоторых клубов. Я обязательно приму одно из них, если почувствую в себе, что готов к возобновлению работы. Это обязательно случится, но когда именно, пока не знаю», — цитирует Венгера Sky Sports.

    Напомним, француз находится без работы с лета 2018 года, когда покинул «Арсенал», который он тренировал на протяжении 22-х лет. При нем лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии. 0

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