Широков: Россия может выиграть Евро-2020, как Португалия три года назад

«Для меня Евро-2016 — это провал. Прямо перед турниром Слуцкий поменял тактику, и тот состав, который попал на Евро, был не способен играть. Мне казалось странным, что тактика, дававшая результат, поменялась.
Качество футбола в первом матче группового этапа показало, что мы не можем сотворить чудо. Так оно и получилось. Я не видел перспектив нашего хорошего выступления на том турнире.
Мне кажется, мы были перегружены физическими нагрузками, которые были привычны только для игроков ЦСКА. Из-за этого многие просто не смогли показать лучший результат.
Все было классно в плане тренировок, но беговой работы было много. Не понимаю, почему тренер взял меня во Францию.
На тренировках видно, что я должен играть, но на деле все получилось иначе. Я выходил на замену в конце матчей.
Наверное, на кого-то это тоже давило. Также существенно повлияла травма Денисова перед стартом турнира
Наши перспективы на Евро-2020? Сейчас мы выходим. Можем выиграть турнир, как Португалия три года назад.
Главное для нас — это выиграть оставшиеся матчи, тогда мы точно попадем на чемпионат Европы», — сказал Широков «Матч ТВ». 0