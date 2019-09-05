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    Широков: Россия может выиграть Евро-2020, как Португалия три года назад

    Сборная России Футбол России Евро-2020
    Экс-игрок сборной России Роман Широков заявил, что команда Станислава Черчесова может способна победить на Евро-2020.

    Роман Широков
    Роман Широков

    «Для меня Евро-2016 — это провал. Прямо перед турниром Слуцкий поменял тактику, и тот состав, который попал на Евро, был не способен играть. Мне казалось странным, что тактика, дававшая результат, поменялась.

    Качество футбола в первом матче группового этапа показало, что мы не можем сотворить чудо. Так оно и получилось. Я не видел перспектив нашего хорошего выступления на том турнире.

    Мне кажется, мы были перегружены физическими нагрузками, которые были привычны только для игроков ЦСКА. Из-за этого многие просто не смогли показать лучший результат.

    Все было классно в плане тренировок, но беговой работы было много. Не понимаю, почему тренер взял меня во Францию.

    На тренировках видно, что я должен играть, но на деле все получилось иначе. Я выходил на замену в конце матчей.

    Наверное, на кого-то это тоже давило. Также существенно повлияла травма Денисова перед стартом турнира

    Наши перспективы на Евро-2020? Сейчас мы выходим. Можем выиграть турнир, как Португалия три года назад.

    Главное для нас — это выиграть оставшиеся матчи, тогда мы точно попадем на чемпионат Европы», — сказал Широков «Матч ТВ». 0

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