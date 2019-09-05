Широков: Россия может выиграть Евро-2020, как Португалия три года назад

Экс-игрок сборной Россиизаявил, что командаможет способна победить на Евро-2020.

«Для меня Евро-2016 — это провал. Прямо перед турниром Слуцкий поменял тактику, и тот состав, который попал на Евро, был не способен играть. Мне казалось странным, что тактика, дававшая результат, поменялась.

Качество футбола в первом матче группового этапа показало, что мы не можем сотворить чудо. Так оно и получилось. Я не видел перспектив нашего хорошего выступления на том турнире.

Мне кажется, мы были перегружены физическими нагрузками, которые были привычны только для игроков ЦСКА. Из-за этого многие просто не смогли показать лучший результат.

Все было классно в плане тренировок, но беговой работы было много. Не понимаю, почему тренер взял меня во Францию.

На тренировках видно, что я должен играть, но на деле все получилось иначе. Я выходил на замену в конце матчей.

Наверное, на кого-то это тоже давило. Также существенно повлияла травма Денисова перед стартом турнира

Наши перспективы на Евро-2020? Сейчас мы выходим. Можем выиграть турнир, как Португалия три года назад.

Главное для нас — это выиграть оставшиеся матчи, тогда мы точно попадем на чемпионат Европы», — сказал Широков «Матч ТВ». 0