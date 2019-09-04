«Спортинг» уволил главного тренера

Главный тренеротправлен в отставку со своего поста, сообщает EFE.

По данным источника, лиссабонский клуб временно примет наставник молодежной команды Леонел Понтеш.

Кайзер стал наставником «Спортинга» в ноябре 2018 года. По итогам сезона-2018/19 клуб стал обладателем Кубка Португалии и Кубка лиги. Ранее голландский специалист возглавлял такие команды, как «Эммен», «Телстар», «Камбюр», «Аякс», «Аль-Джазиру», и другие.

В текущем чемпионате Португалии «Спортинг» набрал семь очков в четырех матчах и занимает пятое место в турнирной таблице. 0