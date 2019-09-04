«Локомотив» назвал стоимость билетов на матчи Лиги чемпионов

Московскийна своем официальном сайте опубликовал стоимость билетов на домашние матчи команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Локомотив» опубликовал стоимость билетов на матчи Лиги чемпионов globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Железнодорожники» на групповом этапе турнира сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».

Билеты на матчи «Локомотив» будет реализовывать пакетами. Стоимость самого дешевого пакета — 2 900 рублей, самого дорогого — 65 000 рублей.

4 сентября стартует закрытая предпродажа пакетов для владельцев абонементов. Матчи группового этапа уже включены в абонемент на сезон, владельцы смогут купить два пакета для друзей со скидкой 30%.

9 сентября откроется продажа для владельцев клубных карт. Владельцы карт смогут приобрести два пакета со скидкой 10%. 16 сентября пакеты поступят в свободную продажу — не более двух в одни руки. Домашний стадион «Локомотива», «РЖД Арена», вмещает 27 084 человек. 0