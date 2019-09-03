«Млада» прокомментировала ситуацию с Комличенко

Клубна официальном сайте опубликовал заявление о ситуации с российским форвардом

В нем указано, что футболист останется в команде.

«Руководство ФК "Млада Болеслав" не приняло ни одно из предложений по 24-летнему нападающему Николаю Комличенко. В связи с этим клуб считает, что сотрудничество с ним будет продолжено, и он остается очень важным членом первой команды», — говорится в заявлении.

Интерес к Комличенко проявлял ЦСКА. Стороны сперва договорились о переходе — сумма трансфера должна была составить 2 миллиона 650 тысяч евро, однако затем условия сделки поменялись.

«Армейцы» хотели арендовать игрока, но «Млада» отказалась.

Россиянин в текущем сезоне провел семь матчей за «Младу Болеслав» и забил семь мячей при одной голевой передаче. 0