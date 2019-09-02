«Краснодар» подписал Сорокина и оставил его в «Рубине»

объявил о переходе защитника

23-летний центральный защитник подписал 5-летний контракт с «быками», но до конца текущего сезона будет выступать за «Рубин» на правах аренды.

⚡Егор Сорокин подписал контракт с «Краснодаром»!

Футбольные клубы «Краснодар» и «Рубин» @fcrk оформили трансфер Егора Сорокина.

23-летний центральный защитник подписал 5-летний контракт с «быками», но до конца текущего сезона будет выступать за «Рубин» на правах аренды. pic.twitter.com/AIbzemvASf — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 2 сентября 2019 г.

Сорокин выступает за «Рубин» с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах российского национального чемпионата, в которых не отметился результативными действиями.

В сентябре 2018 года Сорокин был вызван в сборную России и дебютировал 10 сентября 2018 в товарищеском матче с Чехией (5:1).

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