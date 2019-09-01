Ригони: Никакого решения о моем переходе в «Сампдорию» еще не принято

Эмилиано Ригони

Полузащитникпрокомментировал информацию о своем возможном переходе в

«Переход в "Сампдорию"? Да, я тоже читал все эти новости. Но пока я ничего об этом не знаю. Могу точно за себя сказать, что никакого решения еще не принято. Если честно, я очень надеюсь еще сыграть в воскресенье против "Спартака". Так что пока я игрок "Зенита".

Клуб делает все для того, чтобы я чувствовал себя хорошо. Поверьте, мне есть с чем сравнить. Можно даже сказать, что я ощущаю себя в Петербурге как дома. По сравнению с Италией здесь очень высокое качество жизни», — приводит слова Ригони «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Сампдория» договорились об аренде Ригони на один год с обязательством выкупа за 11 миллионов евро. 0