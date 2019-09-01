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    Дзюба: Если бы не VAR, могли бы и проиграть

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что его команда заслуженно победила «Спартак» в матче 8-го тура РПЛ.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Команда Сергея Семака одержала победу со счетом 1:0, гол «Спартака» был отменен после обращения главного арбитра встречи к системе VAR.

    «Ближе к концу игры начало сводить ноги, устали очень сильно. Тяжелый матч эмоционально. Самое главное, что победили — это приятно.

    В прошлом году не удалось этого сделать несмотря на преимущество в каждом из матчей. И очень хорошо, что был VAR. Если бы не он, могли бы и проиграть.

    Считаю, победили заслуженно. Во втором тайме "Спартак" неплохо атаковал, но у них не было ни одного момента. А мы могли забить еще», — сказал Дзюба «Матч ТВ».

    После этой победы «Зенит» имеет 17 очков и находится в турнирной таблице РПЛ группе лидеров вместе с «Краснодаром» и «Ростовом». 0

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