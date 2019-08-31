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    «Лечче» интересуется лучшим бомбардиром РПЛ

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    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в сферу интересов «Лечче», сообщает Sky Sport.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    Также интерес к 22-летнему игроку испытывают и российские клубы, в частности, московское «Динамо». Однако руководство «волжан» заявило, что не намерено расставаться с игроком этим летом.

    Действующий контракт Соболева с самарским клубом рассчитан до конца декабря 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 1,2 миллиона евро.

    Соболев выступает за «Крылья Советов» с 2018 года. Вторую половину прошлого сезона форвард провел в аренде в «Енисее». В начале сезона-2019/20 Соболев забил шесть голов в восьми матчах РПЛ. 0

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