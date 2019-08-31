Рахимов: Через такие игры нужно пройти, эти матчи нужны для испытания характера

Главный тренер «Ахмата»поделился впечатлениями после матча 8-го тура с(1:1).

«Мы пропустили после единственной качественной передачи в нашу штрафную. У нас не было вариантов, кроме как идти в атаку, поскольку "Тамбов" очень глубоко сидел в обороне.

Выпустили центрального защитника Анхеля в атаку, и считаю, он резко оживил игру. Вообще все 3 замены неплохо повлияли на ход матча. Все, кто вошли в игру, ее оживили.

Конечно, хотелось бы не 1, а 2 гола забить. Мы заслуживали этого, ведь такого количества ударов по воротам соперников мы не наносили — целых 28! Через такие игры нужно пройти, эти матчи нужны для испытания характера.

Ребята очень хорошо работают на тренировках, самоотдача великолепна. Но над исполнительским мастерством нужно работать. В раздевалке сказал ребятам — надо уметь преодолевать такие моменты.

В тренерской карьере я неоднократно успешно преодолевал такие периоды, и здесь уже было нечто похожее. Я почувствую, когда нужно что-то радикально менять, но сейчас это не тот случай.

"Ахмат" не заслужил поражения, и если бы "Тамбов" довел игру до победы, это бы очень болезненно повлияло на наших ребят», — сказал Рахимов в эфире «Матч премьер». 0