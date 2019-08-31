Почеттино: решение по Эриксену будет принято в субботу

Издание The Telegraph опубликовало интервью главного тренера лондонского, который обсудил с журналистами ситуацию с. По его словам, решение по датскому хавбеку должно быть принято до воскресенья.

«В субботу мы узнаем, останется ли Кристиан с нами или нет. Это самое главное. После воскресной игры у нас по-настоящему не будет времени что-то сделать.

Нужное ли у Эриксена настроение для игры против "Арсенала"? Он усердно работает. Это мое мнение и мнение моего штаба. Пожалуй, вы правы, людям нужно доверять.

Если мы примем решение о его участии, это потому, что мы считаем его способным действовать так, как мы ожидаем. Или же потому, что он нам необходим. Вы не можете быть на 100 процентов правы в своих суждениях. Если у некоторых людей есть больше информации, чтобы принять это решение, то это у нас.

Люди спросят, почему Кристиан играет? Партнеры по команде могут сказать: "Почему он играет, если ходят слухи, что он собирается уйти? Босс, почему я не играю, если Кристиан хочет уйти и ищет возможности для этого?"

В этой ситуации происходит много вещей, которые я не могу объяснить вам и нашим фанатам. Единственный способ усердно работать и быть вместе — доверять нашему решению, нашему мнению. Потому что это очень сложно», — сказал Почеттино.

Ранее Эриксен отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом». Напомним, что старое соглашение между футболистом и клубом действует до конца текущего сезона. Среди потенциальных покупателей «Барселона», «МЮ», «Ювентус» и «Реал». 0