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    «Манчестер Сити» разгромил «Брайтон», Агуэро оформил дубль

    «Манчестер Сити» — «Брайтон» : счет матча 4:0, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    В матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» — 4:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет в матче уже на 2-й минуте. Зинченко выполнил разрезающую передачу на Сильву, который ворвался в штрафную и выкатил мяч на пустые ворота на Кевина Де Брёйне, который своим шансом воспользовался.

    На 42-й минуте Марез сыграл на Де Брёйне, который ворвался в штрафную и выкатил мяч под удар Серхио Агуэро, а аргентинец спокойно переиграл голкипера.

    На 55-й минуте прошла передача Зинченко на Сильву, который сыграл дальше на Агуэро. Серхио убрал одним движением защитника и моментально выстрелил в правый верхний угол.

    А на 79-й минуте хозяева перехватили мяч на чужой половине поля, получил мяч Агуэро у чужой штрафной, выполнил передачу на Бернарду Силву, который с хорошей позиции расстрелял ворота гостей.

    После этого матча «Манчестер Сити» с 10 очками возглавляет таблицу АПЛ, а «Брайтон» с 4 очками на 16-м месте.

    АПЛ. 4-й тур
    «Манчестер Сити» (Манчестер) — «Брайтон» (Брайтон) — 4:0 (2:0)
    Голы: де Брюйне, 2. Агуэро, 43, 55. Бернарду, 79«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт (Фернандиньо, 37), Зинченко, Уокер, Отаменди, де Брюйне (Гюндоган, 69), Сильва (Бернарду Силва, 78), Марез, Родри Эрнандес, Стерлинг, Агуэро«Брайтон»: Райан, Бернардо (Мюррей, 67), Уэбстер, Данк, Монтойя, Марч, Стивенс, Троссард (Гросс, 74), Проппер, Берн, Мопе (Коннолли, 66)Предупреждения: Лапорт (36), Данк (83)
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