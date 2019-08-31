«Манчестер Сити» — «Брайтон» : счет матча 4:0, обзор голов

В матче 4-го тура Английской Премьер-лигиодержал домашнюю победу над— 4:0.

Хозяева открыли счет в матче уже на 2-й минуте. Зинченко выполнил разрезающую передачу на Сильву, который ворвался в штрафную и выкатил мяч на пустые ворота на Кевина Де Брёйне, который своим шансом воспользовался.

На 42-й минуте Марез сыграл на Де Брёйне, который ворвался в штрафную и выкатил мяч под удар Серхио Агуэро, а аргентинец спокойно переиграл голкипера.

На 55-й минуте прошла передача Зинченко на Сильву, который сыграл дальше на Агуэро. Серхио убрал одним движением защитника и моментально выстрелил в правый верхний угол.

А на 79-й минуте хозяева перехватили мяч на чужой половине поля, получил мяч Агуэро у чужой штрафной, выполнил передачу на Бернарду Силву, который с хорошей позиции расстрелял ворота гостей.

После этого матча «Манчестер Сити» с 10 очками возглавляет таблицу АПЛ, а «Брайтон» с 4 очками на 16-м месте.