«Спартак» — «Брага»: счет матча 1:2, обзор голов

Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от португальской «Браги» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Счет в матче открыли гости. На 42-й минуте Рикарду Орта получил передачу за штрафной, оценил позицию и пробил из-под Ещенко — мяч залетел в дальний угол ворот «Спартака».

А в компенсированное к первому тайму время перехватили гости мяч в центре поля, Рикарду Орта получил пас у штрафной и нанёс удар — мяч рикошетом от ноги Жиго залетел в ворота.

Отквитать один мяч хозяевам удалось только на 89-й минуте. Айртон левым краем ворвался в штрафную, удар получился в соперника, но отскок мяча получился на Зелимхана Бакаева, который пробил без шансов для вратаря.

В первой игре, которая прошла в Португалии, победу также праздновали футболисты «Браги» (1:0).

В групповой этап Лиги Европы прошла португальская команда, а «Спартак» покидает розыгрыш европейского турнира.