ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лига чемпионовЖеребьёвка Лиги чемпионов 2019/2020
  • 22:10
    • «Спартак» проиграл «Браге» и вылетел из Лиги Европы
  • 20:01
    • «Зенит» сыграет с «Бенфикой» и «Лионом», «Локо» — с «Ювентусом» и «Атлетико»
  • 20:33
    • Ван Дейк стал лучшим игроком сезона по версии УЕФА, Люси Бронз — лучшая футболистка
  • 18:00
    • Защитник «Тамбова» перешел в ЦСКА
  • 15:51
    • РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новичков
    Все новости спорта

    «Спартак» проиграл «Браге» и вылетел из Лиги Европы

    «Спартак» — «Брага»: счет матча 1:2, обзор голов

    Лига Европы Спартак Футбол России Брага Португалия Календарь Лиги Европы
    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от португальской «Браги» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

    «Спартак»
    «Спартак»

    Счет в матче открыли гости. На 42-й минуте Рикарду Орта получил передачу за штрафной, оценил позицию и пробил из-под Ещенко — мяч залетел в дальний угол ворот «Спартака».

    А в компенсированное к первому тайму время перехватили гости мяч в центре поля, Рикарду Орта получил пас у штрафной и нанёс удар — мяч рикошетом от ноги Жиго залетел в ворота.

    Отквитать один мяч хозяевам удалось только на 89-й минуте. Айртон левым краем ворвался в штрафную, удар получился в соперника, но отскок мяча получился на Зелимхана Бакаева, который пробил без шансов для вратаря.

    В первой игре, которая прошла в Португалии, победу также праздновали футболисты «Браги» (1:0).

    В групповой этап Лиги Европы прошла португальская команда, а «Спартак» покидает розыгрыш европейского турнира.

    Лига Европы. 4-й отборочный раунд. Ответный матч
    «Спартак» (Россия) — «Брага» (Португалия) — 1:2 (0:2)
    Голы: Р.Орта, 42 (0:1). Р.Орта, 45+3 (0:2). З.Бакаев, 89 (1:2)«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, З.Бакаев, Зобнин (Умяров, 75), Гулиев, Шюррле, Мирзов (С.Бакаев, 46), Понсе (Ананидзе, 62)«Брага»: Матеус, Эсгайю, Бруну Виана, Витор Тормена (Лукас Ферруджем, 39), Секейра, Р.Орта, А.Орта, Жоау Новаиш (Франсержиу, 75), Пальинья, Паулинью, В.Эдуарду (Галену, 23)Предупреждения: Пальинья, 15. Р.Орта, 32. Эсгайю, 46. Жиго, 68
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Игра на нервах. «Спартак» с трудом прошел «Тун»
  • 16/08/2019 в 02:09
    •
  • Прогноз
  • «Айнтрахт» — «Страсбург»
  • 3.40
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Айнтрахт» против «Страсбурга»?
  • «Айнтрахт» — «Страсбург». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Сможет ли «Глазго Рейнджерс» распечатать ворота не пропускающей «Легии»?
  • «Глазго Рейнджерс» — «Легия». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Торино» не сдастся в битве с «волками»
  • «Вулверхэмптон» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Зинедин Зидан Футбол Зидан и Вальверде против всадников Апокалипсиса. Им не нужен НеймарНаставники «Реала» и «Барселоны» не намерены идти на поводу у руководства Вчера в 21:340
  • 18:18
    • Левандовски продлил контракт с «Баварией»
  • 14:38
    • «Зенит» арендовал полузащитника «Ахмата»
  • 12:11
    • Гран-при России в 2020 году предварительно назначен на 27 сентября
    Игра выйдет в ноябре Игры Football Manager 2020: трейлер и первые подробности релизаПоклонникам симулятора по всему миру осталось подождать чуть более двух месяцев до выхода новой версии Вчера в 19:190
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Спартак» сломить португальцев?
  • 3.49
    •
  • 22:08
    • «Эспаньол» и «Партизан» выступят на групповом этапе Лиги Европы
  • 21:54
    • «Копенгаген» проиграл «Риге», но пробился в групповую стадию ЛЕ
  • 21:50
    • Семак: Мы не очень рады такому жребию, группа очень тяжелая
    Роджер Федерер Теннис US Open. Федерер дожал Джумхура, победа НисикориРезультаты матчей третьего игрового дня на Открытом чемпионате США Вчера в 23:240
  • 11:56
    • «Интер» подписал защитника «Фиорентины»
  • 10:57
    • Санчес прошел медосмотр перед трансфером в «Интер»
  • 10:44
    • «Бавария» нацелилась на плеймейкера «Ювентуса»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие