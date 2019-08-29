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    «Интер» арендовал Санчеса у «МЮ»

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    «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе нападающего Алексиса Санчеса в «Интер». Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.

    Алексис Санчес
    Алексис Санчес

    Чилиец присоединился к миланскому клубу на правах аренды, которая рассчитана до 30 июня 2020 года.

    Также «Интер» получит право первоочередного выкупа контракта игрока по истечении этого срока. Общая сумма сделки составила 15 миллионов евро.

    Зарплата Санчеса составляет 12 миллионов евро в год. По информации некоторых СМИ, «Интер» заплатит 5 миллионов евро из этой суммы, а 7 миллионов должен будет выплатить «МЮ».

    В составе «красных дьяволов» 30-летний чилийский футболист в общей сложности провел 45 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 9 голевых передач.

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