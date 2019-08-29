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    Защитник «Тамбова» перешел в ЦСКА

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    Защитник «Тамбова» Седрик Гогуа стал игроком московского ЦСКА. Об этом сообщил спортивный директор тамбовцев Павел Худяков.

    Седрик Гогуа
    Седрик Гогуа

    «Гогуа прошел медосмотр, сделка завершена», — цитирует Худякова «Чемпионат».

    Отмечается, что контракт будет рассчитан на четыре года, а трансфер обошелся «красно-синим» в 400 тысяч евро. При этом зарплата Гогуа после перехода в ЦСКА, по слухам, вырастет почти в 8 раз и составит 300 тысяч евро в год.

    25-летний Гогуа, агентом которого является Дмитрий Селюк, ранее выступал в составе латвийского «Даугавпилса». В 2018 году Седрик был в структуре «СКА-Хабаровск».

    В нынешнем сезоне РПЛ защитник сыграл за «Тамбов» пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил две желтые карточки. 0

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