Защитник «Тамбова» перешел в ЦСКА

Защитникстал игроком московского. Об этом сообщил спортивный директор тамбовцев

«Гогуа прошел медосмотр, сделка завершена», — цитирует Худякова «Чемпионат».

Отмечается, что контракт будет рассчитан на четыре года, а трансфер обошелся «красно-синим» в 400 тысяч евро. При этом зарплата Гогуа после перехода в ЦСКА, по слухам, вырастет почти в 8 раз и составит 300 тысяч евро в год.

25-летний Гогуа, агентом которого является Дмитрий Селюк, ранее выступал в составе латвийского «Даугавпилса». В 2018 году Седрик был в структуре «СКА-Хабаровск».

В нынешнем сезоне РПЛ защитник сыграл за «Тамбов» пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил две желтые карточки. 0