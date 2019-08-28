Берг: «Краснодар» продолжит биться в Лиге Европы

Нападающийпрокомментировал поражения от(1:2) в ответном матче раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы хорошо начали игру, у нас был высокий прессинг, мало давали сделать сопернику, забили быстро первый мяч. Однако потом "Олимпиакос" сравнял счет, это стало давить на нас.

Во втором тайме мы пытались продолжать играть в наш футбол, чтобы победить. Понимали, что изначально отыграться было тяжело, но уже после второго пропущенного мяча это стало практически невозможно.

Конечно, это большой удар для нас, но не стоит слишком сильно унывать и придавать поражению огромное значение, ведь сезон только начался, продолжим биться в других турнирах.

Я каждый матч выкладываюсь, пытаюсь создавать и реализовывать моменты, стараюсь приносить максимальную пользу команде. Если меня критикуют, то не буду забиваться в угол и рыдать по этому поводу, просто продолжу работать», — цитирует ТАСС Берга.

Напомним, «Краснодар» теперь выступит в Лиге Европы. Жеребьевка турнира пройдет 30 августа в Монако. 0