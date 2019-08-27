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    С «Тюмени» снимут еще шесть очков

    Тюмень Между тем Происшествия Второй дивизион. Урал-Приволжье
    В течении двух недель Контрольно-дисциплинарный комитет РФС снимет с «Тюмени» еще 6 очков, передает Sport24.

    С «Тюмени» снимут еще шесть очков
    С «Тюмени» снимут еще шесть очков

    Напомним, на недавнем заседании КДК снял с «Тюмени» 6 очков за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о долгах перед бывшими игроками команды — Никитой Фурсиным, Сергеем Шумейко и Маратом Шаймордановым.

    У клуба была неделя, чтобы выполнить решение CAS и избежать наказания в виде повторного снятия 6 очков. Однако «Тюмень» этого не сделала.

    В турнирной таблице ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» «Тюмень» занимает второе место. В активе команды Горана Алексича 13 очков после шести сыгранных туров. В следующем туре «Тюмень» дома сыграет с «Ладой» из Димитровграда. 0

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