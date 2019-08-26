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    Самедов не планирует тренировать

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    Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов прокомментировал слухи о том, что готовится стать генеральным директором «Олимпа» из Химок.

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    «Куда идти, я пока не определился. Хочу сейчас немного отдохнуть, побыть с семьей, детьми, никуда не тороплюсь. В любом случае уже надо начать этим заниматься — наверняка это будет какая-то футбольная история. Тренером буду вряд ли, возможно, функционером.

    Что касается слухов о генеральном директоре, то в "Олимпе" просто есть дружеские отношения, в каких-то вопросах я помогаю, не более того», — цитирует Самедова «Чемпионат».

    В составе «Спартака» Самедов стал чемпионом и обладателем Суперкубка России (2017), также он четырежды становился обладателем Кубка России. В составе сборной России стал четвертьфиналистом чемпионата мира 2018 года. 0

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