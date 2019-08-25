Докампо: Забей Давиташвили — неизвестно, как бы все повернулось

Главный тренер «Рубина»после матча 7-го тура чемпионата России с(1:2) заявил, что его команда не справилась с давлением хозяев.

«Преимущество было целиком на стороне "Ростова", они создали очень много моментов.

Хотя и мы забили, и даже имели хорошие шансы забить второй. Забей Давиташвили — неизвестно, как бы все повернулось. А потом перевес полностью был у "Ростова".

Тут надо учитывать, что "Ростов" очень силен в атаке. У них классные игроки, которые к тому же очень интенсивно играли в атаке, поддерживали высокий темп. Мы не знали, как с этим справиться.

Был ли офсайд при голе Саплинова? Не знаю, не смотрел этот эпизод. Что с Подберезкиным — посмотрим завтра, опасаемся, что может быть серьезно, ведь у него ранее уже было повреждение.

Дюпин очень хорошо играет игру. Команда соперника не успевала пользоваться тем, что он далеко выходил. Мы как раз поощряем его играть смелее», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0