«Борнмут» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:3, обзор голов

«Горожане» вышли вперед уже на 15-й минуте, когда Александр Зинченко со своего фланга прострелил в центр чужой штрафной, где у Кевина Де Брейне вместо удара получился пас на Серхио Агуэро, который с близкой дистанции не промахнулся.
На 43-й минуте подопечные Пепа Гвардиолы удвоили свое преимущество. Давид Сильва классной передачей на левый край чужой штрафной вывел один на один Рахима Стерлинга, и тот уверенно пробил мимо Арона Ремсдейла.
Перед свистком на перерыв Гарри Уилсон сократил отставание «Борнмута», исполнив классный удар со штрафного метров с 25 точно в девятку.
Однако во втором тайме «Манчестер Сити» вернул себе комфортный перевес. На 64-й минуте Зинченко головой сбросил мяч в чужую штрафную, где Давид Сильва попытался продвинуться вперед, но защитники выбили мяч прямо на Серхио Агуэро, после чего аргентинец поразил чужие ворота.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место (7 очков), а «Борнмут» — десятое (4 очка). 0