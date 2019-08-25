«Борнмут» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:3, обзор голов

в выездном матче третьего тура английской Премьер-лиги обыгралсо счетом 3:1.

«Горожане» вышли вперед уже на 15-й минуте, когда Александр Зинченко со своего фланга прострелил в центр чужой штрафной, где у Кевина Де Брейне вместо удара получился пас на Серхио Агуэро, который с близкой дистанции не промахнулся.

На 43-й минуте подопечные Пепа Гвардиолы удвоили свое преимущество. Давид Сильва классной передачей на левый край чужой штрафной вывел один на один Рахима Стерлинга, и тот уверенно пробил мимо Арона Ремсдейла.

Перед свистком на перерыв Гарри Уилсон сократил отставание «Борнмута», исполнив классный удар со штрафного метров с 25 точно в девятку.

Однако во втором тайме «Манчестер Сити» вернул себе комфортный перевес. На 64-й минуте Зинченко головой сбросил мяч в чужую штрафную, где Давид Сильва попытался продвинуться вперед, но защитники выбили мяч прямо на Серхио Агуэро, после чего аргентинец поразил чужие ворота.

АПЛ. 3-й тур «Борнмут» — «Манчестер Сити» — 1:3 (1:2) Голы: Агуэро, 15 (0:1). Стерлинг, 43 (0:2). К.Уилсон, 45+3 (1:2). Агуэро, 64 (1:3)«Борнмут»: Рамсдейл, Смит (Айб, 68), Аке, Дэниэлс (Х.Уилсон, 37), Кук, Мефам, Лерма, Биллинг, Кинг, Фрэйзер, К.Уилсон (Соланке, 69)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уокер (Жоау Канселу, 90), Ляпорт, Зинченко, Сильва, Гюндоган (Эрнандес, 58), Де Брейне, Агуэро, Стерлинг, Бернарду Силва (Махрез, 79)Предупреждения: Уокер, 10. Эдерсон, 13. Лерма, 56. Отаменди, 90

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место (7 очков), а «Борнмут» — десятое (4 очка). 0