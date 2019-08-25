ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри МагуайрТипичные провалы в обороне. «Манчестер Юнайтед» опозорился на «Олд Траффорд»
  • 17:56
    • Дубль Агуэро принес «МанСити» победу над «Борнмутом»
  • 18:37
    • «Ростов» и «Рубин» назвали стартовые составы
  • 18:30
    • Бакаев остался в запасе «Спартака» на матч с «Крыльями»
  • 18:25
    • ЦСКА разгромил «Ахмат»
  • 18:02
    • Футболисты «Монако» с Головиным в составе сыграли вничью с «Нимом»
    Все новости спорта

    Дубль Агуэро принес «МанСити» победу над «Борнмутом»

    «Борнмут» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:3, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Борнмут Манчестер Сити Календарь АПЛ
    «Манчестер Сити» в выездном матче третьего тура английской Премьер-лиги обыграл «Борнмут» со счетом 3:1.

    Сергио Агуэро
    Сергио Агуэро

    «Горожане» вышли вперед уже на 15-й минуте, когда Александр Зинченко со своего фланга прострелил в центр чужой штрафной, где у Кевина Де Брейне вместо удара получился пас на Серхио Агуэро, который с близкой дистанции не промахнулся.

    На 43-й минуте подопечные Пепа Гвардиолы удвоили свое преимущество. Давид Сильва классной передачей на левый край чужой штрафной вывел один на один Рахима Стерлинга, и тот уверенно пробил мимо Арона Ремсдейла.

    Перед свистком на перерыв Гарри Уилсон сократил отставание «Борнмута», исполнив классный удар со штрафного метров с 25 точно в девятку.

    Однако во втором тайме «Манчестер Сити» вернул себе комфортный перевес. На 64-й минуте Зинченко головой сбросил мяч в чужую штрафную, где Давид Сильва попытался продвинуться вперед, но защитники выбили мяч прямо на Серхио Агуэро, после чего аргентинец поразил чужие ворота.

    АПЛ. 3-й тур
    «Борнмут» — «Манчестер Сити» — 1:3 (1:2)
    Голы: Агуэро, 15 (0:1). Стерлинг, 43 (0:2). К.Уилсон, 45+3 (1:2). Агуэро, 64 (1:3)«Борнмут»: Рамсдейл, Смит (Айб, 68), Аке, Дэниэлс (Х.Уилсон, 37), Кук, Мефам, Лерма, Биллинг, Кинг, Фрэйзер, К.Уилсон (Соланке, 69)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уокер (Жоау Канселу, 90), Ляпорт, Зинченко, Сильва, Гюндоган (Эрнандес, 58), Де Брейне, Агуэро, Стерлинг, Бернарду Силва (Махрез, 79)Предупреждения: Уокер, 10. Эдерсон, 13. Лерма, 56. Отаменди, 90

    В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место (7 очков), а «Борнмут» — десятое (4 очка). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Типичные провалы в обороне. «Манчестер Юнайтед» опозорился на «Олд Траффорд»
  • 15:22
    •
  • Прогноз
  • «Крылья Советов» — «Спартак»
  • 1.65
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Спартак» удержать ворота «сухими» в Самаре?
  • «Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Матч в Ростове не порадует голами
  • «Ростов» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Порадуют ли голами «Удинезе» и «Милан»?
  • «Удинезе» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Локомотив» — «Краснодар» Футбол Троевластие. Ляп Сафонова помешал «Краснодару» выйти в лидерыРеакция спортивных СМИ на боевую ничью в Краснодаре 02:170
  • 13:22
    • Скомина рассудит «Краснодар» и «Олимпиакос» в ответном матче
  • 13:10
    • Экс-игрок «Барселоны» отклонил предложения «Краснодара» и «Спартака»
  • 11:48
    • Хави Грасия близок к увольнению из «Уотфорда»
    «Челси» Футбол АПЛ. «Челси» одолел «Норвич», «МЮ» проиграл «Кристал Пэласу», «Ливерпуль» победил «Арсенал»Подробности матчей 3-го тура английской Премьер-лиги 18:080
  • Экспресс дня

  • Устроит ли «Ман Сити» еще один разгром середняка?
  • 4.21
    •
  • 19:24
    • «Северсталь» обыграла «Сочи»
  • 19:00
    • «Химки» обыграли «Шинник»
  • 18:49
    • Гол Вернера помог «Лейпцигу» добиться победы над «Айнтрахтом»
    «Зенит» — «Уфа» Футбол Конфуз чемпиона. Без Семака «Зенит» проиграл в УфеПервое поражение действующего чемпиона — в нашем обзоре прессы 01:280
  • 08:45
    • «Спартак» сделал предложение по трансферу чешского хавбека
  • 18:11
    • «Нефтехимик» одолел «Краснодар-2»
  • 17:38
    • «Трактор» стал победителем мемориала Ромазана
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие