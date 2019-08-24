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    Барриос выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Уфой»

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    Стали известны составы «Уфы» и «Зенита» на матч седьмого тура российской Премьер-лиги.

    Вильмар Барриос
    Вильмар Барриос

    Встреча, которая пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник», начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов, Карп, Козлов, Гиоргобиани.

    Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Кротов, Алиев, Голубев, Фольмер, Тилль, Бизяк.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Ерохин, Ригони, Барриос, Дзюба, Азмун.

    Запасные: Кержаков, Васютин, Терентьев, Мевля, Маммана, Жирков, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Мак.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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