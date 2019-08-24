«Уфа» — «Зенит». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата России 24 августа 2019 года

В субботу, 24 августа, в Уфе на стадионе «Нефтяник» местный клуб примет питерский «Зенит». Стартовый свисток будет дан в 16:30 по мск. Прогноз на «Уфа» — «Зенит».

«Уфа»

Башкирский коллектив по итогам шести туров расположился на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав в этих встречах семь очков, опережая опасную зону на два балла.

Стартовали уфимцы в Премьер-лиге с двух поражений кряду с одинаковым счетом по 2:3. Сперва они были повержены «Уралом» в Екатеринбурге, а потом дома «Краснодаром».

Затем «горожане» обыграли «Крылья Советов» на своей территории 2:1, а в четвертом туре они поделили очки с ФК «Сочи» на его поле — 0:0.

После чего «Уфа» проиграла в Туле местному «Арсеналу» со счетом 0:1, а в последнем матче чемпионата она одолела «Ростов» на своей территории — 2:0.

«Зенит»

«Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея на своем счету 14 очков и опережает ближайших преследователей на один пункт.

Начали новый сезон питерцы поражением в Суперкубке России от «Локомотива» (2:3), а в играх чемпионата они пока идут без поражений.

В стартовом туре Премьер-лиги «сине-бело-голубые» на своем стадионе переиграли «Тамбов» (2:1), затем с одинаковым счетом по 2:0 в гостях одолели «Сочи» и «Оренбург».

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Потом была ничья в родных пенатах с «Краснодаром» (1:1), после чего питерцы в Москве обыграли «Динамо» — 2:0. А в предыдущем туре они поделил очки с «Ахматом» (0:0) дома.

Олег Шатов, Себастьян Дриусси и Малком в этом поединке не сыграют из-за травм.

В минувшем сезоне «Зенит» дважды обыграл «Уфу»: 2:1 — в Питере и 2:0 — в Уфе. Отметим, что уфимцы уже как три года не могут отобрать очки у питерцев.

Прогноз на «Уфа» — «Зенит»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Зенита» предлагают — 1.63.

На викторию «Уфы» дают — 6.40, ничья оценена — в 3.75.

Прогнозируем, что лидер российского первенства, не без труда конечно, но все же одержит победу в Уфе. 0