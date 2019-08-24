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    Григорян не собирается менять стиль игры

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    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение от «Динамо» (0:2) в седьмом туре РПЛ.

    Александр Григорян
    Александр Григорян

    «Игру будем разбирать. Мы совершили две грубейшие ошибки, которыми воспользовались Филипп и Панченко. "Динамо" тоже совершало ошибки, но ни Килин, ни Тетрашвили этим не воспользовался. В этом вся и разница.

    К сожалению, это слишком банально. Но вопрос в том, что соперник ни в чем не был сильнее, ни в одном компоненте: ни в контроле мяча, ни в доставке мяча на ударную позицию, ни по количеству созданных моментов, ни по владению территорией. Большую часть игры мы контролировали матч.

    Первый гол пришел из нашего стиля. С одной стороны, мы часто обороняемся нижним блоком, с другой — выходим через короткий пас. Соперник воспользовался нашей неточностью.

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    • Менять стиль игры не собираемся, потому что пытаемся вытянуть соперника на свою половину поля.

    А какое "Динамо" давало пространство... Если такое пространство дать Месси, то, думаю, счет был бы совсем другой», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер». 0

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