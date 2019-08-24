Григорян не собирается менять стиль игры

Главный тренер «Тамбова»прокомментировал поражение от «Динамо» (0:2) в седьмом туре РПЛ.

«Игру будем разбирать. Мы совершили две грубейшие ошибки, которыми воспользовались Филипп и Панченко. "Динамо" тоже совершало ошибки, но ни Килин, ни Тетрашвили этим не воспользовался. В этом вся и разница.

К сожалению, это слишком банально. Но вопрос в том, что соперник ни в чем не был сильнее, ни в одном компоненте: ни в контроле мяча, ни в доставке мяча на ударную позицию, ни по количеству созданных моментов, ни по владению территорией. Большую часть игры мы контролировали матч.

Первый гол пришел из нашего стиля. С одной стороны, мы часто обороняемся нижним блоком, с другой — выходим через короткий пас. Соперник воспользовался нашей неточностью.

Менять стиль игры не собираемся, потому что пытаемся вытянуть соперника на свою половину поля.

А какое "Динамо" давало пространство... Если такое пространство дать Месси, то, думаю, счет был бы совсем другой», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер». 0