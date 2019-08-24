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    «Динамо» в гостях обыграло «Тамбов»

    «Тамбов» — «Динамо»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Динамо» одержало победу над «Тамбовом» в выездном матче седьмого тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на «Мордовии Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    «Бело-голубые» вышли вперед на 41-й минуте, когда Максимилиан Филипп с 22 метров пробил точно в левый верхний угол, уложив мяч под перекладину.

    Победную точку за десять минут до конца основного времени поставил Кирилл Панченко, который с острого угла поразил пустые ворота в быстрой контратаке.

    РПЛ. 7-й тур
    «Тамбов» — «Динамо» (Москва) — 0:2 (0:1)
    Голы: Филипп, 41 (0:1). Панченко, 80 (0:2)«Тамбов»: Шелия, Тетрашвили, Осипенко, Гогуа, Ойеволе, Таказов, Килин (Мамтов, 77), Карасев, Чуперка, Аппаев (Бенито, 46), Маркелов (Костюков, 46)«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Евгеньев, Шуньич, Плиев, Каборе, Филипп (Панченко, 75), Нойштедтер, Жоаузинью, Шиманьски, Нжи (Грулев, 72)Предупреждения: Ойеволе, 25. Каборе, 43. Гогуа, 57

    В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает девятое место (8 очков), а «Тамбов» — 14-е (4 очка). 0

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