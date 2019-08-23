Онопко: Резервы для усиления игры ЦСКА есть всегда

Тренер ЦСКАв преддверии матча 7-го тура чемпионата России против «Ахмата» рассказал про резервы усиления команды.

«Резервы для усиления игры ЦСКА есть всегда. Мы серьезно готовимся к матчам, ведь каждый соперник играет по-разному. Также исходим из собственных возможностей.

Скажем, если у нас нет высоких игроков, значит, не стоит постоянно играть забросами. Мы больше контролируем мяч, стараемся играть в короткий и средний пас.

В этом плане всегда можно развиваться. Со временем футболисты достигнут лучшего взаимопонимания, в этом тоже скрыты возможности для усиления игры.

Лига Европы тоже интересный турнир. Важно, что попали в Лигу Европы напрямую, без отборочных матчей.

Конечно, ПФК ЦСКА привык играть в Лиге Чемпионов, и я очень надеюсь, что мы скоро вернемся в этот главный клубный турнир мирового футбола. А пока будем готовиться к матчам Лиги Европы.

Нужно добывать рейтинг и для страны, и для клуба. ПФК ЦСКА выступает во всех турнирах с единственной целью — добиться наилучших результатов», — приводит слова тренера пресс-служба ЦСКА. 0